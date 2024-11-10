ABD ve Kanadalı uzmanlar kayıplar konusunda araştırma yaptı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK), ABD ve Kanada’dan davet ettiği dört uzmanın, kayıplar tespiti için son teknoloji aletlerle araştırmalar yaptıklarını bildirildi.

Alithia gazetesi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK), kayıpların olası gömü yerlerini tespit etme konusunda her türlü gelişmiş teknoloji kullanmakta kararlı olduğunu, bu sebepten ötürü de ABD ve Kanada’dan gelen dört uzmanı 4-9 Kasım tarihleri arasında misafir ettiğini yazdı.

Zaman geçtikçe kayıpların olası gömü yerlerine ilişkin ihbarların azaldığını vurgulayan gazete, KŞK’nın getirdiği dört uzmanın ise GPR (Ground Penetrating Radar – Yeraltı Radarı) ve ERT yöntemleriyle olası gönümü yerlerinde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Uzmanlardan ilkinin ABD Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi öğretim görevlisi Harry Jol, diğerinin ise Kanada’dan BGC Engineering şirketinden Eric Johson olduklarını aktaran gazete, iki uzmanın yanlarında birer yardımcılarıyla adaya geldiklerini vurguladı.

Gazete, uzmanların bu çalışmayı hayır işi olarak gerçekleştirdiklerini, KŞK’nın ise sadece uzmanların uçak biletlerini ve konaklamalarını karşıladıklarını belirtirken, ABD’li uzmanın adaya üçüncü gelişi olduğunu da aktardı.

Uzmanların araştırmalarını KKTC’deki dört noktada gerçekleştirdiklerini de yazan gazete, hazırlayacakları rapor doğrultusunda KŞK’nın kazı yapıp yapmamaya karar vereceğini de belirtti.