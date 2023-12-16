ABD ve Kuzey Kore arasında nükleer gerginliği: Rejimin sonu olur

ABD ile Güney Kore tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının "Pyongyang rejiminin sonu olacağı" konusunda uyardığı belirtildi.

ads ads ads ads
16/12/2023

ads
ABD ve Kuzey Kore arasında nükleer gerginliği: Rejimin sonu olur


ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silah gerginliği devam ediyor. ABD ile Güney Kore tarafından kurulan Nükleer Danışma Grubu (NCG) dün nükleer caydırıcılık konusunda görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

NCG tarafından bugün yapılan ortak açıklamada ise, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının "Pyongyang rejiminin sonu olacağı ve kabul edilemez olduğu" konusunda uyardığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir şekilde karşılık verileceği" de yinelendi.

16/12/2023 21:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ABD ve Kuzey Kore arasındaABD ve Kuzey Kore arasında nükleer gerginliği: Rejimin sonu olur nükleer gerginliği: Rejimin sonu olur
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.