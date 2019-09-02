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ABD ve Polonya'dan 5G anlaşması

ABD, Polonya ile 5G mobil iletişim altyapısı kurulması için iş birliği anlaşması imzaladı

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02/09/2019

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ABD ve Polonya'dan 5G anlaşması

Yeni nesil mobil ağların kurulumu konusundaki anlaşma, ABD Başkan  Yardımcısı Mike Pense ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından başkent  Varşova'da düzenlenen törenle imzalandı.   Anlaşmayla iki ülke, yeni nesil mobil ağ teknolojilerinin  adaptasyonunda uluslararası siber güvenlik uzmanlarının bu yılın başında Prag'da  düzenledikleri zirvede karara bağladıkları mobil ağların güvenliğine ilişkin  ilkelere bağlı kalma konusunda mutabık olduklarını bildirdi.   Anlaşma metninde, "Bu yeni nesil iletişim ağlarını müdahale ve  manipülasyonlardan korumak, ABD, Polonya ve diğer ülke vatandaşlarının  mahremiyetini ve bireysel özgürlüklerini güvence altına almak, büyük önem  taşımaktadır." ifadeleri yer aldı. Başkan Yardımcısı Pence, "Anlaşmanın Avrupa'nın geri kalanı için  hayati bir örnek teşkil edeceği" değerlendirmesinde bulundu.  Anlaşmanın, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi, kendi ürettiği  5G mobil ağ altyapısını Çin devletinin siber istihbarat faaliyetleri için  kullandığını gerekçe göstererek yasaklama girişimlerinde bulunduğu bir döneme  denk gelmesi dikkati çekti.    Washington yönetimi, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Huawei'yi  yasaklama yönünde adımlar atması için Avrupalı müttefiklerini ikna etmeye  çalışıyor. Polonya Başbakanı Morawiecki, geçen hafta Stockholm'e yaptığı  ziyarette Polonya'da 5G mobil ağ altyapısının İsveç telekomüniskasyon şirketi  Ericsson tarafından kurulması için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.      

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TAGS: ABD ve Polonya’dan 5G anlaşması, haber, kıbrıs,
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