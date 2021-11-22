ABD ve Rusya'dan Venüs için iş birliği

ABD ve Rusya, uzaydaki iş birliğini bir adım öteye taşıyor. İki ülke Venüs'ü araştırmak için ortak bir misyon kurmak için anlaştı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Venüs misyonu için güçlerini birleştiriyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ABD ile uzayda yeni işbirliği yapılacağını duyurdu.

Buna göre iki ülke ortak bir Venüs misyonu kuracak.

Roscosmos anlaşmayı, "ekonomik ve teknik açıdan faydalı" olarak nitelendirdi.

İki ülke Venüs hakkında araştırma yapacak. Misyonun ne zaman kurulacağı ise henüz açıklanmadı.

Rusya 2027-2029 yılları arasında Venüs'e bir uzay sondası göndermeyi planladığını duyurmuştu.

Dünya'nın komşusu olan Venüs, Dünya ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip.

Venüs'te yüzey sıcaklığı atmosferin yarattığı sera gazı etkisi nedeniyle yüzlerce dereceye ulaşıyor.

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22/11/2021 09:32