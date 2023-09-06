ABD ve Sırbistan yarı finalde
2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda ABD, İtalya'yı 100-63, Sırbistan ise Litvanya'yı 87-68 yenerek yarı finale çıktı.
06/09/2023
Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde İtalya ile ABD, Litvanya ile de Sırbistan karşılaştı.
ABD, İtalya'yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Sırbistan da Litvanya'yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip oldu.
Çeyrek finaldeki diğer iki müsabakada yarın Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşı karşıya gelecek.