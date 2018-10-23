ABD ve Suudi Arabistan'dan ortaklık vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Riyad yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamasından memnuniyetsizliğini belirtmesinin ardından Suudi Arabistan'a gelen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens ile Bakan Mnuchin başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu doğrultusunda bu ortaklığın gelecekteki rolünün önemine vurgu yaptığı belirtildi.

İki taraf arasındaki ticaret ile yatırım ilişkileri ve geliştirilmesinin yolları üzerinde durulan görüşmede ayrıca, terörün finansmanı ve yolsuzlukla mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmeye Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman bin Abdulaziz, Maliye Bakanı Muhammed Cedan, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Martina Strong'un da katıldığı duyuruldu.

Haberde, Mnuchin ile Prens Muhammed'in görüşmesinde Kaşıkçı olayının gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Mnuchin, Kaşıkçı olayından sonra Riyad'a gelen ikinci üst düzey ABD'li yetkili olarak dikkati çekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kaşıkçı olayının takibi amacıyla 16 Ekim'de Riyad'a ziyarette bulunmuştu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.