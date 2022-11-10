ABD verisi sonrası gram altın 3 ayın zirvesini gördü

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin ardından yükseldi.

ABD'de TÜFE ekimde yıllık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 arttı.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.



Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Veri sonrası altının ons fiyatı 1736 dolarla 2 ayın zirvesine yükseldi.

GRAM ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

İç piyasada gram altın 1035 lira ile 3 ayın zirvesini gördü. Çeyrek altın 1694 lira, Cumhuriyet altını da 6969 liradan satılıyor.

ALTIN(GRAM)1.035,271.59 %17:02

ALTIN(ONS) $1.734,731.72 %17:02

Altın ($/kg)55.400,001.12 %17:00

Altın (Euro/kg)54.730,100.27 %17:02

Cumhuriyet Altın6.951,020.81 %17:01

Altın(ÇEYREK)1.689,590.81 %17:01

Reşat Altın7.161,340.81 %17:01

Kulplu Reşat Altın7.146,980.81 %17:01

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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10/11/2022 16:02