ABD, yapay zekanın risklerini önlemek için kararname yayımladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle hazırlanan kararname, yapay zeka güvenliği için yeni standartlar getiriyor.

"ABD'lileri yapay zeka sistemlerinin potansiyel risklerinden korumak için" hazırlandığı belirtilen kararname, yapay zeka sistemleri geliştiren şirketlerin güvenlik testi sonuçlarını ve diğer kritik bilgileri hükümetle paylaşmasını zorunlu kılıyor.

Kararname kapsamında, kurumların güvenlik testleri için standartlar belirlemesi ve siber güvenlik risklerini ele alması gerekiyor.

Kişilerin dolandırıcılıktan korunması amacıyla, yapay zekayla oluşturulan içeriğin tespit edilmesi ve doğrulanması için yeni kurallar getiriliyor.

Bu kapsamda, yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulmak ve düzeltmek için gelişmiş bir siber güvenlik programının oluşturulması da hedefleniyor.