'ABD yaptırımları nedeniyle yüzlerce hasta ölüm tehlikesi yaşıyor'

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mukopolisakkaridoz (MPS) hastalarının tedavisi için gerekli ilaçların temin edilemediğini dolayısıyla yüzlerce İranlı çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom'a hitaben yazdığı mektupta, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ilaç ve tıbbi malzeme tedarikini engellediğini belirtti.

İranlı bakan, yaptırımların ilaç ve gıda ticaretini engellemediğini savunan ABD'li yetkililerin aksine, tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle uluslararası şirketlerin İran'a ilaç ve tıbbi malzeme satmadığını ifade etti.

ABD yaptırımlarının İran halkını hedef aldığını söyleyen Nemeki, "Sizin de bildiğiniz gibi İranlılar, ABD tarafından sürdürülen ekonomik savaşın kurbanı oldu. Washington'un yaptırımları, İran vatandaşları için ilaç ve tıbbi malzeme tedarikini imkansız hale getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Nemeki, DSÖ Başkanı Adhanom'a hitaben, "İlaçları tedarik edilemeyen MPS hastası yüzlerce İranlı çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bilgisini size vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

01/01/2020 13:15