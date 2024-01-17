ABD Yüksek Mahkemesi kararı Apple'a milyarlarca dolara mal olabilir

Apple, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından uygulamalara diğer ödeme seçeneklerine bağlantılar ekleme emri verilmesinin ardından milyarlarca dolar kaybedebilir.

OYUN GELİŞTİRİCİLERDEN APPLE'A DAVA

Epic Games'in 2020 yılında dijital hizmetler için App Store'da tekel oluşturduğunu iddia ederek Apple'a dava açtı ve bu karar 4 yıl süren yasal çekişmenin ardından geldi.

Bu davanın gerekçesi Apple'ın dijital uygulama mağazalarındaki aplikasyonlardan komisyon alması olarak biliniyordu.

Uygulama geliştiriciler, şirketin uygulama içi satın alımlarda yüzde 15 ila 30 arasında komisyon kesmesinden rahatsız olduğu için yasal süreç başlatmıştı.

GELİRDEN YÜZDE 30 KOMİSYON ALAMAYACAK



Uygulama içi satın alımları olan bir uygulama indirdiğinizde, varsayılan ödeme yöntemi Apple Pay'dir.

Ancak yeni karara göre Apple, ödeme sırasında kullanıcıların geliştiricilere doğrudan ödeme yapmasına olanak tanıyan ve teknoloji devinin bu tür satın alımlar için aldığı yüzde 30'luk ücreti ortadan kaldıran başka bir bağlantı eklemek zorunda kalacak.

Yargıçlar, Apple'ın bir milyardan fazla iPhone'dan satın alınan uygulamalar için App Store kurallarından bazılarının Kaliforniya yasaları uyarınca haksız rekabet oluşturduğuna karar veren alt mahkeme kararlarına yaptığı itirazı reddetti.

2023'ÜN SON ÇEYREĞİNDE 85 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Apple, 2023'ün son çeyreğinde uygulama içi satın alımlarda yüzde 30'a varan komisyon alarak 85 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirmişti.

Ancak şimdi, geliştiriciler kullanıcıları ücretten kaçınmak için ürün satın almaya yönlendirebilir.

182 MİLYAR DOLARLIK GELİRDEN MAHRUM OLACAK

Araştırma şirketi Sensor Tower'a göre, Apple bu yıl 182 milyar dolara, 2025'te ise 207 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen gelirden mahrum kalacak.

EPIC İLE APPLE'IN YASAL SAVAŞI

Epic Games, App Store'da şirkete milyarlarca dolar kar sağlarken Apple'ın yenilikçiliği ve rekabeti engelleyen yasadışı bir tekele dönüştüğünü iddia etmişti.

Bir federal yargıç Apple'ın mobil uygulamalar üzerinde tekel olduğu iddiasını reddetmiş olsa da, yargıç tüketicilerin uygulamalar içinde nasıl ödeme yapacakları konusunda daha fazla seçeneğe sahip olmaları gerektiği sonucuna vardı.

EPIC OYUNCULARA PARA ÖDÜYORDU



Epic, Apple'ın uygulama içi satın alma ücretlerinden kaçınmak için oyunculara web sitesi üzerinden Fornite oynamaları için para teklif ediyordu.

APPLE, FORTNITE'I UYGULAMA MAĞAZASINDAN KALDIRDI



Apple, kısıtlamalarını aşmaya çalışmasının ardından Epic'i uygulama mağazasından çıkarmıştı.

Apple yaptığı açıklamada, Fortnite'ın kaldırıldığını çünkü Epic'in on yıldır mağazada uygulamaları olmasına rağmen ödeme özelliğini App Store kurallarını açıkça ihlal etme niyetinde olduğunu söylemişti.