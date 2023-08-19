ABD ziyareti tansiyonu artırdı… Çin tatbikat başlattı

Çin ordusu, Tayvan lider vekili Lai Ching-te’nin Güney Amerika ülkesi Paraguay’ı ziyareti öncesi ve sonrasında ABD’nin New York ve San Francisco şehirlerine yaptığı “geçiş ziyaretlerinin” akabinde Tayvan Adası’nın çevresinde hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan’ın kuzeyi ve güneybatısındaki hava sahası ve sularda düzenlenen tatbikatın, “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlerin dış güçlerle işbirliğine karşı sert bir uyarı olduğunu” belirtti.

Çin ordusu, Tayvan lider vekili Lai Ching-te’nin Güney Amerika ülkesi Paraguay’ı ziyareti öncesi ve sonrasında ABD’nin New York ve San Francisco şehirlerine yaptığı “geçiş ziyaretlerinin” akabinde Tayvan Adası’nın çevresinde hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan’ın kuzeyi ve güneybatısındaki hava sahası ve sularda düzenlenen tatbikatın, “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan güçlerin dış güçlerle işbirliğine karşı sert bir uyarı olduğunu” belirtti.