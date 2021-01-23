ABD’de 1 milyar dolarlık ikramiye tek kişiye isabet etti

ABD tarihinin en büyük üçüncü piyango ikramiyesi Michigan’da bir bilete çıktı. İsmi açıklanmayan talihli 1 milyar dolarlık (yaklaşık 7,41 milyar TL) ödülün tamamını nakit olarak almak isterse vergilerin düşürülmesiyle birlikte 739,6 (yaklaşık 5,5 milyar TL) milyon dolar kazanacak.

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi, ülke tarihinin en büyük üçüncü ikramiyesi kazandı. Adı açıklanmayan kişinin biletine bir milyar dolarlık büyük ikramiye isabet etti. Kazanan sayılar ise 4-26-42-50-60 ve Mega Ball 24 olarak açıklandı.

KAZANMA İHTİMALİ 302 MİLYONDA BİR

Mega Million biletleri ABD'nin 44 eyaletinde ve District of Columbia ile Virgin Adaları'nda satılıyor. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 302 milyonda bir olan çekilişte tek bilet 2 dolara satılıyor.



Bununla birlikte, ikramiye kazanan kişi ödülünü tek seferde nakit olarak alırsa, bir kısımını vergi olarak ödemek zorunda kalıyor. Eğer Michiganlı talihli ödülünü bu şekilde almayı tercih ederse, milyar dolarlık büyük ikramiyeden geriye 739,6 milyon dolar kalacak.

ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE

Diğer taraftan kurumun sözcüsü Carole Bober Gentry, bunun Mega Millions tarihindeki en büyük ikinci ikramiye ve ABD piyango tarihinin üçüncü en büyük ikramiyesi olduğunu ifade edildi. 23 Ekim 2018'de Güney Carolina'da bir kişi tarafından kazanılan 1, 537 milyar dolar, hala tek bir biletle verilen dünyanın en büyük loto ünvanını koruyor.



Mega Million biletleri ABD'nin 44 eyaletinde ve District of Columbia ile Virgin Adaları'nda satılıyor. 2002 yılından bu yana yapılan Mega Millions çekilişinin kuralları, zaman içinde kazanmayı zorlaştıracak şekilde değiştirildi. Bu da dağıtılan ödülün birikerek rekor miktarlara ulaşmasını sağlıyor.

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23/01/2021 14:42