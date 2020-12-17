ABD'de 10 eyaletten Google'a “tekelcilik” davası

ABD'de 10 eyaletin başsavcıları, reklam sektöründeki "rekabete aykırı pratikleri" nedeniyle internet şirketi Google aleyhine dava açtı.



Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Utah başsavcılarının imzasıyla açıklan kamu davasında davacılar, Google'ın internet reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak fiyatları kontrol ettiğini ve rekabeti engellediğini ileri sürdü.

"MAHKEMEDE KENDİMİZİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAVUNACAĞIZ"



Başsavcı Paxton, konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir deve dönüşen bu şirket gücünü piyasayı manipüle etmek, rekabeti yok etmek ve siz tüketicilere zarar vermek için kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Google ise yayımladığı açıklamada, Paxton'ın iddialarını "temelsiz" olarak niteleyerek, internet reklam fiyatlarının son 10 yılda düştüğünü, bunun rekabetçi bir piyasanın işareti olduğunu vurguladı.



Açıklamada, "Bu temelsiz iddialar karşısında mahkemede kendimizi güçlü şekilde savunacağız." ifadesine yer verildi.



Başsavcı Paxton, ABD'deki 50 eyalet ve bölge yönetiminin, Eylül 2019'da Google'ın iş pratiklerindeki tekelci yönelim olup olmadığını soruşturmak üzere kurduğu partiler üstü koalisyona öncülük etmişti.

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17/12/2020 10:41