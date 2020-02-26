ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi rekor seviyeye düştü

ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, 5 baz puandan fazla azalışla yüzde 1,322'ye düştü ve tüm zamanların en düşük seviyesin ulaştı

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26/02/2020

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ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi rekor seviyeye düştü

Amerikan devlet tahvillerine yönelik talep, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin tırmanışa geçmesiyle artarken, tahvil getirileri rekor seviyelere geriledi.

10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, 5 baz puanın üzerinde azalarak yüzde 1,322 seviyesine düştü. Bu değerle ABD'deki 10 yıllık devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Söz konusu tahvil getirisi en son Temmuz 2016'da, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararı almasıyla yüzde 1,325 değerine düşmüştü.

ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 21 Şubat'ta kaydettiği rekorunu tazeledi. 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, 3 baz puanın üzerinde azalışla yüzde 1,798'e geriledi.

Analistler, yatırımcılar için "güvenli liman" olarak kabul edilen devlet tahvillerinin getirisindeki gerilemede, Çin'in ardından İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere diğer ülkelerde de Kovid-19 vakalarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.

26/02/2020 01:43
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TAGS: ABD’de 10 yıllık devlet tahvili getirisi rekor seviyeye düştü, haber, kıbrıs,
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