ABD'de 11 asker zehirlendi: Alkol sanıp antifriz içtiler
ABD’nin Texas Eyaleti’ndeki Fort Bliss askeri üssünde, 11 askerin alkol sanarak içtikleri antifriz yüzünden hastanelik olduğu belirtildi.
30/01/2021
ABD medyasının aktardığına göre olay, 28 Ocak Perşembe günü, 10 günlük askeri tatbikatın son gününde meydana geldi.
Daha önce Fort Bliss askeri üssü, askerlerin 'bilinmeyen maddeden' zehirlendiğini açıklamıştı.
1. Zırhlı Tümen Sözcüsü Allie Payne, askerlerin etilen glikolden zehirlendiğini açıkladı. Payne, askerlerin görev veya tatbikatlar sırasında alkol tüketmelerinin yasak olduğunu kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.