ABD'de 14 yaşındaki kız, polis kurşunuyla hayatını kaybetti

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24/12/2021

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ABD'de 14 yaşındaki kız, polis kurşunuyla hayatını kaybetti

ABD'nin Los Angeles şehrinde 14 yaşındaki kız, giyim mağazasının soyunma odasında polis kurşunu sebebiyle hayatını kaybetti.

Kentteki kalabalık bir mağazada bir adamın tuhaf davranmaya başlayıp bir kadına bisiklet kilidiyle saldırması üzerine, olay yerine polis çağrıldı.

Polis yetkilileri, saldırı ihbarı üzerine mağazaya intikal edildiğini, saldırganın ateş açılarak öldürüldüğünü söyledi.

Olay sırasında kurşunlardan birinin duvarı delerek soyunma odasına isabet ettiğini aktaran yetkililer, "arkası görünmeyen duvarda" delik gördükten sonra genç kızın ölü bulunduğunu ifade etti.

Başsavcı Rob Bonta, California Adalet Bakanlığının saldırıyı araştırdığını belirtti.

Saldırıya uğrayan kadının hastaneye kaldırıldığı, durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Genç kızın ve zanlının yanı sıra saldırıya uğrayan kadının da kimliği hakkında bilgi verilmedi.

24/12/2021 10:23
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TAGS: ABD, polis kurşunu, haber
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