ABD'de 170 milyon kullanıcılı TikTok İçin kritik dava

TikTok ve ana şirket ByteDance, 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan uygulamanın 19 Ocak'tan itibaren yasaklanmasına yol açabilecek bir yasayı engellemek için giriştikleri hukuk mücadelesinde Pazartesi günü önemli bir duruşmaya çıkacak.

ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Çin'in sahip olduğu TikTok'un kaderini 2024 başkanlık seçimlerinin son haftalarının ortasına koyan yasal meydan okumayla ilgili sözlü tartışmalar yapacak.

BAŞKAN ADAYLARI GENÇ SEÇMENLERE ULAŞMAK İÇİN KULLANIYOR

Hem Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris, TikTok'ta aktif olarak genç seçmenlere ulaşmaya çalışıyor.



TikTok ve ByteDance, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve Amerikalıların ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini savunarak, bunun "bu ülkenin açık bir interneti destekleme geleneğinden radikal bir sapma" olduğunu söylüyor.

Çin'in bu uygulama ile Amerikalıların verilerine erişebileceği ya da onları gözetleyebileceği yönündeki endişelerden hareketle, söz konusu tedbir uygulamaya konulduktan sadece birkaç hafta sonra Nisan ayında ABD Kongresi'nde ezici bir çoğunlukla kabul edilmişti.

BYTEDANCE, TIKTOK'UN EL DEĞİŞTİRMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

ByteDance, el değiştirmenin teknolojik, ticari ya da yasal olarak mümkün olmadığını ve bir mahkeme kararı olmaksızın 19 Ocak'ta benzeri görülmemiş bir yasağa yol açacağını söyledi.

Devre Yargıçları Sri Srinivasan, Neomi Rao ve Douglas Ginsburg, TikTok ve kullanıcılar tarafından getirilen yasal zorlukları değerlendirecek.

TikTok ve Adalet Bakanlığı, 6 Aralık'a kadar bir karar verilmesini istedi, bu da ABD Yüksek Mahkemesi'nin herhangi bir yasak yürürlüğe girmeden önce kararı ele almasına izin verebilir.

Başkan Joe Biden, Nisan ayında yasayı imzaladı ve ByteDance'a 19 Ocak'a kadar TikTok'u satması veya yüz yüze görüşmesi için süre verdi.

SÜRE 3 AY UZAYABİLİR

TikTok'u satması ya da yasakla karşılaşması için ByteDance'a 19 Ocak'a kadar süre verdi, ancak ByteDance'ın satış konusunda ilerleme kaydettiğini onaylarsa süreyi üç ay uzatabilir.

Beyaz Saray ve yasanın diğer savunucuları, önlemin TikTok'u ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket değil, uygulamanın Çin merkezli sahipliğine bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, Çin merkezli sahipliğin ulusal güvenlik gerekçesiyle sona erdiğini görmek istediğini, ancak TikTok'un yasaklanmasını istemediğini söylüyor.