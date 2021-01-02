ABD'de 1953'ten bu yana ilk kez bir kadın idam edilecek
ABD Adalet Bakanlığı, yaklaşık 70 yıldır ilk kez bir kadın mahkûmun idam edileceğini duyurdu.
02/01/2021
ABD Adalet Bakanlığı, yaklaşık 70 yıldır ilk kez bir kadın mahkûmun idam edileceğini duyurdu.
Lisa Montgomery isimli mahkûm, 2004 yılında hamile bir kadını boğarak öldürmüş, daha sonra karnını kesip bebeği kaçırmıştı.
Mongomery'nin 12 Ocak'ta Indiana eyaletinde ölümcül doz ile idam edileceği açıklandı.
ABD'de idam cezasına çarptırılan son kadın mahkûm, 1953 yılında gaz odasında öldürülen Bonnie Heady'di.
Trump, geçen sene federal idamların devam edeceğini söylemişti.