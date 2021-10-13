ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor

ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor

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13/10/2021

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ABD’de 2 başlı 6 ayaklı kaplumbağa: Bacakları farklı beyinler tarafından yönetiliyor

ABD’nin Massachusetts eyaletinde iki hafta önce doğan 2 başlı 6 ayaklı su kaplumbağası gelişim gösteriyor.

Massachusetts’teki Birdsey Cape Vahşi Yaşam Merkezi'nde tutulan kaplumbağanın solucan yiyerek beslendiği ve bacaklarını hareket ettirebildiği bildirildi.

Yapılan incelemeler, kaplumbağanın iki sindirim sistemine sahip olduğunu ve bacaklarının farklı beyinler tarafından yönetildiğini gösterdi.

Araştırmacıların koruma altına almak ve büyüme serüvenini izlemek istediği çift başlı kaplumbağa, ABD’nin Barnstable bölgesindeki bir yuvadan getirilmişti.

13/10/2021 08:57
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TAGS: ABD, 6 ayaklı, kaplumbağ, yaşam, haberkıbrıs,
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