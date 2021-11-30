ABD'de 2 bin 6 kişi daha hayatını kaybetti

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de son 24 saatte 2 bin 6 kişi daha yaşamını yitirdi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 205 bin 361 artışla 48 milyon 440 bin 107'ye çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 778 bin 653'e ulaştı.

California 5 milyon 78 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 329 binden fazla vakayla Teksas ve 3 milyon 721 binden yüksek vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 367 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 73 bin 754'e ulaştı, Florida'da ise 61 bin 538 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,5'ine en az bir doz, yüzde 63'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 20,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 233 milyon kişiye ilk doz, 197 milyon kişiye ikinci doz, 40 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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30/11/2021 18:55