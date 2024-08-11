ABD’de 37 yıldır çözülemeyen bebek cinayeti çözüldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 37 yıldır çözülemeyen bir dava yeniden açıldı. Yeni doğan bebeğini çöp kutusuna bırakan kadın, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 37 yıl önce bir çöp kutusunda ölü bulunan yeni doğan bir bebeğe ilişkin çözülememiş dava nedeniyle 55 yaşında olan Melissa Jean Allen Avila tutuklandı.

Yerel Riverside Polis Departmanı'na göre, Avila, cinayet suçlamasıyla Cuma günü gözaltına alındı ve Larry D. Smith Islah Tesisi'ne götürüldü.

19 YAŞINDAYKEN...

Avila, Ekim 1987'de, 19 yaşındayken, Kaliforniya'nın Riverside kentinde bir iş yerinin arkasındaki bir çöp kutusuna ölü bir bebek bırakmakla suçlanıyor.

Polise göre, geri dönüştürülebilir malzemeler arayan bir adam, cansız haldeki bebeği buldu.

Yerel adli tıp birimi, yeni doğan bebeğin ölümünü cinayet olarak değerlendirdi, ancak polis dedektifleri tüm ipuçlarına rağmen o dönemde şüpheliyi tespit edememişti.

DAVA YENİDEN AÇILDI

Ancak, 2020'de dava yeniden açıldı ve DNA örnekleri sayesinde bebeğin annesinin Avila olduğu belirlendi. Dedektifler, bebeğin babasının cinayete müdahil olduğuna dair kanıt bulamadı.

Avila'nın nihayetinde Kuzey Carolina eyaletinde, Shelby'de yaşadığı tespit edildi. Gözaltına alındı ve Kaliforniya'ya iade edildi.

37 yıl önce talihsiz bebeği geri dönüştürülebilir malzeme toplayan bir adam buldu.

Riverside Polis Şefi Larry Gonzalez, şu açıklamalarda bulundu: "Araştırmacılarımızın ve ortaklarımızın ısrarlı çabaları sayesinde, 37 yıldır kapalı kalmış bu dava çözüldü.”

Avila'nın mahkemeye çıkışı 9 Eylül olarak belirlendi.