ABD'de 4 müslüman seri katil kurbanı mı

New Mexıco’nun Albuquerque kentinde işlenen cinayetler Müslüman topluluğunu korku içinde bıraktı. Dokuz aydaki 4 cinayetin üçü son iki haftada meydana gelirken polis henüz kimseyi tutuklamadı. İki milyon nüfuslu New Mexico’nun yüzde 1’inden azını oluşturan Müslüman cemaatini hedef alan cinayetler şöyle gelişti:

9 AYDIR SÜRÜYOR

7 KASIM 2021: 62 yaşındaki Afgan, Muhammed Ahmed, helal gıda ürünleri sattığı dükkânının arkasında vurularak öldürüldü. Bu dokuz aylık cinayetler silsilesinin ilki oldu.

26 HAZİRAN 2022: Pakistan kökenli Aftab Hüseyin (41), silahla yaralanmış halde evinin yakınlarında bulundu. İlerleyen saatlerde yaralarından ötürü hayatını kaybetti.

1 TEMMUZ: İkinci cinayetten günler sonra yine Pakistanlı olan 27 yaşındaki Muhammad Afzaal Hüseyin evine yakın bir noktada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Esponala’da şehir planlama direktörü olarak çalışıyordu.

5 AĞUSTOS: ABD Başkanı Joe Biden ve FBI’ın dikkatini Albuquerque şehrine çeken son kurban 25 yaşındaki Naim Hüseyin oldu. 2017’de Pakistan’dan ABD’ye gelen ve Amerikan vatandaşlığını sadece iki hafta önce alan Hüseyin, nişanlısıyla telefonda konuştuğu sırada bulunduğu otoparkta öldürüldü. Pakistan’da hukuk eğitimi alan Hüseyin’in aynı gün, geçen hafta öldürülen diğer iki kişi için düzenlenen cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ARAÇ ARANIYOR

Polis, tamamı aynı cami cemaatini hedef alan 4 cinayetin bağlantılı olup olmadığını soruştururken, “nefret suçu” demekten şu ana kadar kaçındı. Yetkililere göre katilin motivasyonunun İslamofobi olup olmadığının anlaşılması için önce yakalanması gerekiyor. Polis, dört olayla da bağlantılı olduğu düşünülen bir gri otomobilin resmini paylaştı.

30 BİN DOLARLIK ÖDÜL

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, katil ya da katillerin yakalanmasına katkı sunacak bilgiyi verene 10 bin Dolar vaat etti. Yerel idare de 20 bin dolarlık ödül açıkladı. Biden cinayetler karşısında “öfke ve üzüntü” duyduğunu belirtti. Twitter’dan yaptığı açıklamada, yönetiminin Müslüman topluluğunun yanında olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE’DEN ‘TİTİZ SORUŞTURMA’ ÇAĞRISI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ölümlerin “şüpheli” olduğunu kaydederek, ABD makamlarını titiz bir soruşturma yapmaya çağırdı. Açıklamada “İlgili ABD makamlarının gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz” ifadesi yer aldı.

‘SOKAĞA TEK ÇIKMAYIN’

Kurbanların tümünün bağlantılı olduğu New Mexico İslam Merkezi Başkanı Ahmad Assed, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Bugüne kadar kendilerini burada güvende hisseden topluluğumuzun dört üyesi benzer şekillerde öldürüldü, bu korkunç” dedi.

POLİSİN TAVRI

İlk cinayetin işlendiği kasımdan beri katilin nasıl yakalanamadığını sorduğumuz Assed, “Soruşturma bu zamana kadar bir yere varamadı ancak son cinayetle kolluk kuvvetlerinin yaklaşımı değişti. Kongre üyeleri ve hükümetin dikkati buraya yöneldi. Gerekli kaynak ve insan gücünü harekete geçirdiler. Yetenekli FBI ajanları şehre geldi ve polisle birlikte çalışıyorlar” dedi.

TAŞINIYORLAR

Assed, soruşturmanın geçen dokuz ayki seyrinden memnun olmadıklarını ancak şimdi umutlu olduklarını belirtti. Şehirde 4 bin, eyalet genelinde ise 6 bin Müslüman yaşadığı bilgisini veren Ahmad Assed, “Topluluğun çoğu Afganistan ve Pakistan’dan gelenlerden oluşuyor ancak kurbanların gittiği caminin 25 etnik kökenden üyesi bulunuyor” bilgisini verdi.

Bu arada cami yönetimi 2500 üyesini geceleri tek başlarına sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Kent sakinleri artık bahçeye çıkmaya bile korktuklarını söylerken, bazıları başka şehirlerdeki akrabalarının yanına taşınmayı bile planlıyor.

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09/08/2022 09:43