ABD'de 4 petrol şirketine dava

New York Belediyesi, Tüketicinin Korunması Yasasını aldatıcı reklamlarla ihlal ettiği için dünya devi petrol şirketleri aleyhine dava açtığını duyurdu. Belediye Başkanı, "Çocuklara umut vermek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Şirket Danışmanı James E. Johnson, New York Şehri Tüketicinin Korunması Yasasını gerçek olmayan ilan ve tanıtım çalışmalarıyla ihlal ettiği için Exxon, Shell, BP ve Amerikan Petrol Enstitüsü aleyhine dava açtığını açıkladı.

New York Belediyesi'nin internet sayfasından yapılan duyuruda, söz konusu petrol şirketleri için "Yakıtlarının daha temiz ve emisyon azaltıcı olduğu doğrultusunda gerçek dışı beyanlarla tüketicileri sistematik ve kasıtlı olarak yanlış yönlendiriyorlar" şeklinde suçlayıcı ifadeler yer aldı.

"Büyük şirketlere mesajım: Mahkemede görüşmek üzere"

Blasio, "Çocuklarımız iklim değişikliğinden uzak bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Onlara umut vermek ve iklim değişikliğini yoluna sokmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Büyük şirketlere mesajım: Mahkemede görüşmek üzere" dedi.

Davanın, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nde açıldığı vurgulanırken, dava dosyasında sanıkların, satışa sunduğu ürünlerin çevreye zarar vermeyeceği yönünde ikna edecek şekilde yanıltıcı promosyon yapmaları, küresel ısınmaya karşı kendilerini kurumsal liderler olarak tanıtmaları gerekçe olarak sunuldu.

Daha önceki dava reddedildi

Nisan başına, New York Belediyesi'nin BP, Chevron Corp, ConocoPhillips, Exxon ve Shell aleyhine açtığı bir başka dava Federal Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

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23/04/2021 09:54