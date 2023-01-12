ABD'de 400 şınav çekmeye zorlanan öğrenciler hastanelik oldu

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir lisede, futbol antrenmanında bir saatte 400 şınav çekmeye zorlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre olay, Dallas'taki Rockwall-Heath Lisesi'nde geçen cuma (6 Ocak) yaşandı. Futbol koçu John Harrell'ın öğrencilere şınav çekme cezası verdiği ve ardından en az 8 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Dallas Morning News'e göre, adının açıklanmasını istemeyen bir anne, oğlunun su molası verilmeden 300-400 şınav çekmeye zorlandığını söyledi.

Aynı veli, hastaneye kaldırılan oğluna ileri seviyede böbrek hasarına sebep verebilen bir kas hastalığı olan rabdomiyoliz teşhisi konduğunu belirtti.

Diğer iki veli de Koç Harrell'ın çocuklarına bir saat içinde 350 şınav çektirttiğini ifade etti.

Olayın ardından okul yönetimi velilere bir mektup göndererek açıklama yaptı.

Okul yönetimi, olayı pazartesi günü öğrendiklerini ve derhal önlem aldıklarını belirterek şunları söyledi:

Olay hakkında bağımsız bir soruşturma başlatıldı. Ayrıca Koç Harrell idari izne çıkartıldı. Bunun dışında da gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isteriz.

2019'dan beri Rockwall-Heath'te çalışan Harrell, bir yıldır lisenin futbol koçluğunu yapıyordu.

Kaynak: Independent Türkçe, Dallas Morning News, New York Post

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12/01/2023 18:28