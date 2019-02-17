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ABD'de 50 araç birbirine girdi!

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17/02/2019

ABD'de 50 araç birbirine girdi!

ABD'de bir TIR şoförü, Missouri eyaletindeki I-70 karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme kazayı kaydetti.

Kentucky'den Las Vegas'a seyreden TIR şoförü Jamon Weaver, I-70 otoyolunda buzlanma nedeni ile oluşan kazayı görerek yavaşladı ancak arkadan seyreden araçlar durumu fark edemeyince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. Weaver o anları cep telefonuna kaydetti. 50'ye yakın aracın karıştığı bu zincirleme kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

 

 

 

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TAGS: ABD’de 50 araç birbirine girdi!, haber, kıbrıs,
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