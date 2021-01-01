ABD'de 500 dozdan fazla aşıyı kasten etkisiz kılan eczacı tutuklandı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir hastanenin eczacısı, 500 dozdan fazla Covid-19 aşısını buzdolabından çıkararak etkisiz hale getirdiği için gözaltına alınıp tutuklandı. Eczacı, sabotajla suçlanıyor.
01/01/2021
ABD'nin Wisconsin eyaletinde Aurora Tıp Merkezi'nde yaklaşık 500 doz yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı, dondurucu dolabın dışında bulundu.
Aşıların, hazırlamak için buzdolabından çıkarıldığını düşünen sağlık çalışanları, bu dozlarla 57 kişiye aşı yaptı. Daha sonra aşıların, etkinliğini kaybedecek kadar uzun süre dışarıda kaldığı ortaya çıktı.
Aşıları buzdolabından çıkaran eczacının işine son verildi. Bu dozlarla aşılanan kişiler durumdan haberdar edildi. Bu kişilere yeniden aşı uygulanacak.
Kalan yaklaşık 500 doz aşı ise imha edildi. Hastanenin başhekimi, eczacının buzdolabından çıkarmak dışında aşılara herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyledi.