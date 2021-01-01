ABD'de 500 dozdan fazla aşıyı kasten etkisiz kılan eczacı tutuklandı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Aurora Tıp Merkezi'nde yaklaşık 500 doz yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı, dondurucu dolabın dışında bulundu.



Aşıların, hazırlamak için buzdolabından çıkarıldığını düşünen sağlık çalışanları, bu dozlarla 57 kişiye aşı yaptı. Daha sonra aşıların, etkinliğini kaybedecek kadar uzun süre dışarıda kaldığı ortaya çıktı.



Aşıları buzdolabından çıkaran eczacının işine son verildi. Bu dozlarla aşılanan kişiler durumdan haberdar edildi. Bu kişilere yeniden aşı uygulanacak.



Kalan yaklaşık 500 doz aşı ise imha edildi. Hastanenin başhekimi, eczacının buzdolabından çıkarmak dışında aşılara herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyledi.

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01/01/2021 10:44