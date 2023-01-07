ABD’de 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu

ads ads ads ads
07/01/2023

ads
ABD’de 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentindeki bir okulda öğretmenini tabancayla vurarak yaralayan 6 yaşındaki öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Newport News Polis Departmanından yapılan açıklamada, olayın Richneck İlköğretim Okulunda yaşandığı bildirildi.

Vurulan öğretmenin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, olayda hiçbir öğrencinin yara almadığı belirtildi.

Polis, olayda çocuğun tabanca kullandığını belirtirken kullanılan silahın markasını vermedi. Çocuğun silahı nasıl elde ettiği henüz bilinmiyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, vurulan öğretmenin 30’lu yaşlarda bir kadın olduğu kaydedildi.

CNN’e göre, Polis Şefi Steve Drew, düzenlediği basın toplantısında, öğrencinin öğretmenini “kazara” vurmadığını; yaşadığı tartışma sırasında ona ateş ettiğini söyledi.

Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ​​​​​​​​

07/01/2023 13:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ABD, çocuk, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.