ABD'de 80 kişiyle organize soygun: Lüks mağazayı hedef aldılar

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 80 kişilik grup, lüks bir mağazayı yağmaladı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi tutukladı.

San Francisco yakınlarındaki mağaza, 80 civarında kişi tarafından yağmalandı.

Saldırganlar caddeyi 25 araçla kapatarak organize şekilde soygun yaptı.

Görgü tanıkları soyguncuların kar maskesi ve eldiven kullandığını, silah taşıdığını, çalışanlara saldırdığını ve dışarıda bekleyen araçlara binerek ellerindeki kutularla kaçtığını söyledi.

Polis, olayla ilgili 18, 30 ve 32 yaşlarındaki 3 kişiyi tutukladı; zanlılardan birinin üzerinde silah ele geçirildi. Söz konusu kişilere hırsızlık, çalıntı mal bulundurma ve yasa dışı ateşli silah taşıma gibi suçlamalar yöneltildi.



Diğer şüphelilerin bulunması için güvenlik kameraları incelemeye alındı.

San Francisco'daki Union Square'da da cuma akşamı benzer bir hırsızlık hadisesi yaşanmıştı.

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22/11/2021 09:28