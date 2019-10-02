ABD'de akıl olmaz olay!

Tüyler ürperten olay, ABD'nin Arizona eyaletinde yaşandı.

Hürriyet'te yeralan habere göre, Pablo Martinez isimli adam, 6 yaşındaki çocuğunu sıcak su dolu küvete sokarak 'şeytan çıkarmaya' çalışırken öldürdü.

Polis ve Pascua Yaqui kabilesinden yetkililer bir çocuğun yandığına dair çağrı gelince olay yerine gittiler.

BABA 'BEN YAPTIM' DİYEREK ELLERİNİ KALDIRDI

Dedektifler eve gittiğinde çocuğu evlatlık edinen Romelia Martinez ile evin dışında bulunan Pablo Martinez 'Ben yaptım' diyerek ellerini kaldırdı.

ÇOCUĞUNU 5 DAKİKA SUYUN ALTINDA TUTARAK BOĞDU

Suç duyurusunda bulunan bilgilere göre Martinez talihsiz çocuğun içindeki şeytanı dışarı çıkarmak için çocuğu en az 5 dakika suyun altında tuttu.

Doktorlar, çocuğun kafasında, dirsek ve kollarında yanıklar bulunduğunu kaydetti.

Acil servis çalışanları çocuğun havluya sarılmış çıplak bedenini hastaneye yetiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çocuk hayatını kaybetti.

Polislere konuşan anne Martinez eşinin ölen çocuğu ve diğer çocuğu banyo yaptırdığını, fazla su sesi gelince banyoya gittiğini ve baba Martinez'in 6 yaşındaki çocuğu musluğun altında tuttuğunu gördüğünü söyledi.

BABA: ÇOCUĞUN İÇİNDE BİR ŞEYTAN GÖRDÜM

Pablo Martinez ise yetkililere 'çocuğun içinde bir şeytan' gördüğünü söyledi.

Pablo Martinez kasten adam öldürmekle suçlanırken, Romelia Martinez ise ceza almadı.

02/10/2019 16:46