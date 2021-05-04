ABD'de akılalmaz olay!

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşanan olay duyanların adeta kanını dondurdu. Yetkililer köpeklerini gezdirmek için yürüyüşe çıkan kadını muhtemelen bir aynın yediğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre ABD'nin Colorado eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. İki köpeğini gezdirmek için yürüyüşe çıkan bir kadının ayı saldırısına uğradığı ve ayı tarafından yendiği düşünülüyor.

Kimliği açıklanmayan 39 yaşındaki kadının cesedinin cuma günü bulunduğu açıklandı.

Colorado Park ve Vahşi Hayat yetkilileri kadının cesedinin bulunduğu yerde görülen bir anne ve yavrularının ilaçla uyutularak öldürüldüğünü ve sindirim sistemlerinde insan kalıntıları bulunduğunu açıkladı.

Colorado eyaletinde ölümcül ayı saldırılarının normal koşullarda son derece nadir yaşandığı bildiriliyor.

Ayı saldırısında öldüğü düşünülen kadının erkek arkadaşı iki köpeklerinin evin önünde olduğunu görüp kız arkadaşını göremeyince şüphelendi. Daha sonra kız arkadaşının cesedini yolun kenarında bulan adam acil servisi ve yetkilileri bölgeye çağırdı.

Gelen ekipler çevrede dolaşan bir anne ayı ve iki yavrusunu gördü. İnceleme yapmak üzere uyutulan ayıların midelerinde ve sindirim sistemlerinde insan kalıntıları bulundu.

Bölgede görev yapan yetkili Cory Chick "Saldırının nasıl gerçekleştiğini araştırıyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden kurbanın ailesine ve sevdiklerine sabır ve baş sağlığı dilerim." açıklamasını yaptı.

Kadının ölüm sebebinin belli olacağı otopsinin pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.

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04/05/2021 17:40