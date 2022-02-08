ABD’de akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı…

ABD'nin New Mexico eyaletinde hırsızlık için girdiği evde yaptıkları büyük şaşkınlık yaratan adam ülke medyasında haber haline geldi. Hırsızın ev sahibine bıraktığı not da filmleri aratmadı...

Silahlı bir adam ABD'nin New Mexico eyaletinde bir eve hırsızlık yapmak için girdi. Ancak bu klasik bir hırsızlık hikâyesi gibi başlayan olay yaşananların basına yansımasıyla bir anda ülke gündeminde üst sıralara yerleşti.

Santa Fe şehri polisinin pazar günü aldığı çağrı şöyleydi: Ev sahibi içeri girer girmez 34 yaşındaki Teral Christesson'ı salonunda elinde bir tüfekle birlikte dururken gördü. Ev sahibi polise adamın bir yandan da karides yiyerek bira içtiğini anlatıyordu.

Hırsız ev sahibinden, evine girdiği için özür dileyip "Uyuyacak bir yere ihtiyacım vardı." diyerek kırdığı cam için 200 dolar bırakıp sakince tüfeği ve spor çantasıyla oradan ayrıldı.

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08/02/2022 18:22