ABD'de alevlerle mücadele devam ediyor!

Amerika Birleşik Devletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu defa alevler, Utah'da binlerce yıllık Sekoya ağaçlarını tehdit ediyor.

ABD Utah'da cuma günü başlayan yangınlar devam ediyor. Hızla yayılan alevler en az 500 dönüm araziyi küle döndürdü.

Bölgede aynı gün içinde birkaç yangın daha çıktığı belirtiliyor. Yangınların çıkış nedeniyse henüz bilinmiyor.

BİNLERCE YILLIK AĞAÇLARI TEHDİT EDİYOR

Alevlerin ilerlediği bir başka adres de Kaliforniya. Yangın; Yosemite Ulusal Parkı'ndaki en büyük ve en eski sekoya ağaçlarından bazılarını tehdit ediyor.

Binlerce yıllık ağaçların korunması amacıyla, parkın bir bölümü kapatıldı.

Yetkililer, Yosemite'nin simgesel sekoyalarından hiçbirinin yangında zarar görmediğini aktardı.

Yakın çevrede kamp yapanların da önlem olarak tahliye edildiği yangına havadan müdahale sürüyor.

2.5 MİYON DÖNÜM KÜL OLDU

Uzmanlar Kaliforniya'da orman yangınlarının son yıllarda arttığına dikkat çekerken, bunun iklim değişikliğine bağlı olduğu düşünülüyor.

Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanına göre sadece Kaliforniya'da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.

Eyaletin en büyük 20 orman yangınından 9'ununsa 2020-2021 yıllarında çıktığı belirtiliyor.

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11/07/2022 08:47