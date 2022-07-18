ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 4 ölü

ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 4 kişi öldü.

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18/07/2022

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ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 4 ölü

ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 4 kişi öldü.

Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nin yemek alanında silahlı bir kişi tarafından etrafa ateş açıldı.

Saldırganın, yasal olarak silah bulunduran bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Olayda, saldırgan dahil 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.

18/07/2022 08:47
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TAGS: abd, saldırı, ölü,
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