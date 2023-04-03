ABD'de ambulans helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletinde ambulans helikopterin düşmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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03/04/2023

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ABD'de ambulans helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletinde ambulans helikopterin düşmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, eyaletin Birmingham kentinde bir kişinin yürüyüş esnasında sağlık sorunları yaşadığı ihbarı üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

3 kişilik mürettebatı bulunan "Eurocopter EC130" tipi ambulans helikopterin Shelby County yakınlarında düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kazayı bildirmek için çağrı merkezini arayan polis, helikopterdeki 3 personelden birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan iki yaralıdan birinin de müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.

03/04/2023 14:17
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TAGS: ABD# ambulans
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