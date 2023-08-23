ABD'de antiloplar için açılan kapı göçmenlerin geçiş yolu oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde nesli tükenmekte olan antilopların geçmesi için açık bırakılan baraj kapakları ülkeye kaçak giriş noktasına dönüştü. Her gün binlerce düzensiz göçmen ABD'ye bu yolla giriş yapıyor.
23/08/2023
ABD'de Muson yağmurlarının neden olduğu selin tahliyesi ve nesli tükenmekte olan antilopların geçişi için baraj kapakları açık bırakıldı.
Binlerce düzensiz göçmen ülkeye kaçak yollardan giriş için bu kapakları kullanmaya başladı.
Meksika sınırındaki Arizona eyaletinde 114 baraj kapağı yaklaşık 2 ay önce açıldı.
Amerikan basınındaki haberlere göre bu noktalardan geçtiğimiz ay 42 binden fazla düzensiz göçmen ülkeye kaçak girdi.
Arizona, ABD'ye kaçak geçişlerde en yoğun noktalara sahip eyalet olarak değerlendiriliyor.