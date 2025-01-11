ABD'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi yaralandı, 250'den fazla kişi tahliye edildi
ABD'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi yaralandı, 250'den fazla kişi tahliye edildi
YAYIN TARİHİ:
11/01/2025
ABD'de New York kentinin Bronx bölgesinde bulunan 6 katlı apartmanda çıkan yangında 7 kişinin yaralandığı, 250'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
CBS News'ün haberine göre, Bronx bölgesindeki 6 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yetkililer, havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin kısa sürede kontrol altına alınamadığını bildirdi.
Apartmanın en üst katında başlayan yangında 7 kişi yaralandı, 250'den fazla kişi tahliye edildi.
Bölge sakinleri, bir süredir elektrik problemleri yaşadıklarını ileri sürdü.
Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
YAYIN TARİHİ: