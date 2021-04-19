ABD'de aşı uygulaması genişletildi

ABD’de koronavirüs aşısı uygulaması ülke genelinde 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Koronavirüs (Covid-19) aşılamasına yaş sınırlaması uygulayan ülkedeki son eyaletler Hawaii, Massachusetts, New Jersey, Oregon, Rhode Island ve Vermont, ABD Başkanı Joe Biden’ın belirlediği tarih çerçevesinde, bugün 16 yaş ve üzeri tüm yetişkinlere aşı uygulamasını açtı.

Biden, 6 Nisan’da yaptığı açıklamada, daha önce 1 Mayıs olarak belirlediği ülke genelindeki tüm yetişkinleri kapsayacak Covid-19 aşısı uygulaması tarihini 19 Nisan’a çektiğini duyurmuştu.

Sağlık merkezlerinden randevu alınacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesince (FDA) kullanımı onaylanan Pfizer/BioNTech aşısı için 16 yaş ve üzeri, Moderna aşısı için 18 ve üzeri yetişkinler, bulundukları bölgelerdeki sağlık merkezlerinden randevu alabilecek.

Ülkede onaylanan Johnson and Johnson Covid-19 aşısının ise kanda pıhtılaşmaya neden olduğu raporları üzerine FDA ile Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) 13 Nisan’da yaptıkları ortak çağrıyla kullanımına ara verilmişti.

CDC, dün yaptığı açıklamada, ulaşılan 131 milyon rakamla ülkede yetişkinlerin yarısının ilk doz Covid-19 aşısı olduğunu belirtmişti.

Günlük 4 milyon civarında Covid-19 aşısı uygulanan ABD'de ölümlerin sayısı 567 bini aşarken, vaka sayısı 32 milyona yaklaştı.

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19/04/2021 17:46