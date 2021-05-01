ABD'de asırlık ve 109 kiloluk mersin balığı yakalandı

ABD’nin Detroit kentinde, 100 yaşından büyük olduğu belirtilen mersin balığı yakalandı.

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01/05/2021

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ABD'de asırlık ve 109 kiloluk mersin balığı yakalandı

ABD’nin Detroit kentinde, 100 yaşından büyük olduğu belirtilen mersin balığı yakalandı. ABD Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri, Detroit Nehri’nde yakalanan balığın 109 kilo olduğunu ve 2,1 metre uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Asırlık mersin balığı, 22 Nisan’da Detroit'in güneyinde, 3 kişilik bir ekip tarafından yıllık mersin balığı çalışması yürütülürken yakalandı.

109 kilo ve 2,1 metre uzunluğunda olan balık, daha sonra nehrin sularına geri bırakıldı.

"100 yıldan fazladır dolaşıyor"

Yetkililer yaptıkları açıklamada "Çevresi ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir dişi olduğu ve sularımızda 100 yıldan fazla bir süredir dolaştığı varsayılıyor. Tartıldıktan ve ölçüldükten sonra hızla nehre geri bırakıldı" denildi.

01/05/2021 16:38
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TAGS: ABD, amerika, mersin balığı
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