ABD’de aşıyı hızlandırma planı: Süpermarketler

Covid-19 ile mücadelede aşıların geliştirilmesiyle birlikte birçok sorun da beraberinde geldi. Bunların en başında aşının tedarik edilmesi yer alıyor. Diğer bir sorunsa aşıların uygulanabilmesi için yeterli alanın oluşturulabilmesi. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

ABD'de aralık ayında başlayan aşılama sürecinde hedef 2020 yılı sonuna kadar 20 milyon Amerikalıyı aşılamaktı. Ancak ABD yıl sonunda bu hedefin uzağında kalmıştı. Ciddi baskı altında olan sağlık sistemi, aşı karşıtlığı, aşı randevu sistemlerindeki karışıklık ve tedarik zincirindeki sıkışıklık bu hedeften uzak kalınmasında çok büyük rol oynadı.

AŞILAR ECZANE ZİNCİRLERİNDE BULUNDURULACAK

Aşı olmak isteyen Amerikalılar bazı bölgelerde hem aşı olmaması nedeniyle hem de yoğun talep nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gelecek aydan itibaren aşılama işlemlerini perakende eczane zincirlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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02/02/2021 16:26