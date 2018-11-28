ABD’de askeri hastanede korkutan anlar!

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed askeri hastanesine bir anda giren silahlı kişiler nedeniyle hastanede bulunan hastalar ve yakınları büyük panik yaşadı.

911 acil durum servisini arayarak hastaneye saldırı düzenlendiğini söyleyen hasta yakınları olay yerine çok sayıda polisin gitmesine neden oldu ancak gerçek ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasıyla ortaya çıktı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada saldırı girişimi olmadığı yaşanan olayların bir tatbikat olduğu söylendi.