ABD’de askeri uçak düştü: 1 ölü

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri üssünden kalkış yapan askeri uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada, pilot hayatını kaybetti.

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25/05/2021

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ABD’de askeri uçak düştü: 1 ölü

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri üssünden kalkış yapan askeri uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada, pilot hayatını kaybetti.

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri üssünden kalkış yapan askeri uçak dün yerel saatle 14.30 civarı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Nellis Hava Kuvvetleri, uçağın, hava desteği sağlamak üzere sözleşmeli Florida merkezli bir şirket olan Draken US’ye ait olduğunu ve ismi açıklanmayan pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şirket konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dualarımız ve düşüncelerimiz bu olayda etkilenen kişi ve ailelerle. Bu ihtiyaç zamanında onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Federal, eyalet ve yerel yetkililerle yakından çalışıyoruz. Aynı zamanda Draken US, bu trajik kazaya neyin yol açtığını belirlemek için soruşturma kurumlarıyla iş birliği yapıyor." DHA

25/05/2021 14:39
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TAGS: abd, uçak, uçak kazası, askeri uçak
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