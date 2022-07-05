ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı
05/07/2022
ABD'nin Chicago kentindeki 4 Temmuz Bağımsızlık kutlamalarında silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu en az 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 22 yaşındaki ABD'li saldırgan saatler süren operasyonlardan sonra yakalandı.
Son dakika haberi! ABD Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ateş açıldı.
Chicago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni başladıktan sonra kısa bir süre sonra silah sesleri duyuldu.
Highland Park polisi, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.
SALDIRGAN SAATLER SONRA YAKALANDI
Saldırıyı 22 yaşındaki Robert Crimo'nun gerçekleştirdiği açıklandı.
Saldırının ardından polisin başlattığı arama çalışmaları akşam sona erdi.
Polisin, olayın yaşandığı yerin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde aracını çevirdiği Crimo, kısa bir takibin ardından gözaltına alındı.