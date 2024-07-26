ABD’de binlerce kilo et toplatılıyor, 2 can kaybı var

ABD Gıda Güvenliği ve Denetim dairesi (FSIS), bugün listeria bakterisi bulaşmış olduğu belirtilen binlerce kilo şarküteri et ürününün piyasadan toplatılmaya başlandığını duyurdu.

FSIS’in bugünkü duyurusunda hastalığa yol açan patojenik bakteri türü Listeria monocytogenes bulaştığı için et şarküteri ürünlerinin piyasadan toplatılmaya başlandığını açıklayarak “Sorun, FSIS'e Maryland Sağlık Kurumu tarafından toplanan bir numunenin L. monocytogenes için pozitif çıktığı bildirildiğinde tespit edildi” denildi.

13 EYALETTE GÖRÜLDÜ

Listeria monocytogenes enfeksiyonu salgınını araştırmak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve eyalet halk sağlığı kurumlarıyla birlikte çalıştığını ifade eden FSIS, dün itibariyle 13 eyalette 33 hastaneye yatış ve iki ölüm dahil olmak üzere toplamda 34 hasta tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer, listeria içeren ürünün aynı tezgahtaki diğer ürünlere bulaşma ihtimali olduğunu vurgulayarak perakende şarküterilerin tüm yiyecek ve yiyecek dışı yüzeyleri temizlemesini ve dezenfekte etmesini ve şarküterideki açık etlerin ve peynirlerin atılmasını tavsiye etti.

Listeria monocytogenes bulaşmış gıdaların tüketimi, öncelikli olarak hamile ve 65 yaş üstü veya zayıf bağışıklık sistemine sahip kişileri etkileyen ciddi bir enfeksiyon olan Listeriosis’e neden olabilir. Listeriosis ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı, denge kaybı ve bazen ishal gibi belirtiler göstermektedir.

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR?

Listeria bakterisi, özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türüdür. En yaygın türü Listeria monocytogenes’dir. Bu bakteri, genellikle süt ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler gibi gıdalarda bulunabilir. Listeria’nın neden olduğu enfeksiyon, listeriyoz olarak bilinir.

Listeriyoz, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, yaşlılar ve bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hamile kadınlarda bu enfeksiyon, düşük doğum yapma, erken doğum veya bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bakteri, soğuk ortamlarda da gelişebilir, bu nedenle buzdolabında saklanan yiyeceklerde bile bulunabilir. Bu, gıda güvenliğine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. Listeriyozun semptomları arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve mide bulantısı yer alabilir. Daha şiddetli vakalarda ise menenjit gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Tedavi genellikle antibiyotiklerle yapılır. Gıda güvenliği önlemlerine uyarak ve riskli gıdaları dikkatlice hazırlayarak bu bakteriden korunmak mümkündür.