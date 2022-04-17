ABD'de bir AVM'ye silahlı saldırı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Columbiana Alışveriş Merkezi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu olayda 12 kişinin yaralandığı ve Columbiana Alışveriş Merkezi’ndeki insanların tahliye edildiği belirtildi.

Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, silahlı kişilerin birbirlerini tanıdığına ve çatışmanın bir tür anlaşmazlıktan kaynaklandığına inandıklarını aktardı.

Columbiana Alışveriş Merkezi’nin, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

New York metrosunda da saldırı düzenlenmişti

New York'ta 12 Nisan Salı Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 30'a yakın kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı 62 yaşındaki Frank James, ihbar üzerine Manhattan'da yakalanmıştı.

Başsavcı Yardımcısı Sara K. Winik, uzun süre hazırlık yapıldığı düşünülen olayla ilgili, "Sanık, saldırıyı önceden tasarlamış ve dikkatlice planlamış. Tüm şehirde teröre sebebiyet verdi." ifadesini kullandı.

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17/04/2022 09:18