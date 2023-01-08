ABD'de bir havalimanında boa yılanı paniği

ABD'de havalimanındaki el bagajının içinden boa yılanı çıktı.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), Florida eyaletinde bir havalimanının X-ray cihazıyla bir el bavulunun içinde 1 metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, Florida’nın Tampa Uluslararası Havalimanı’nda ismi açıklanmayan kadın bir yolcunun el bagajından boa yılanı çıkmasının şaşkınlık yarattığını açıkladı. TSA Sözcüsü Lisa Farbstein olayın geçen ay meydana geldiğini belirterek sosyal medyadan X-ray cihazından alınan görseli paylaştı.

Sözcü açıklamasında “Uçakta yılan mı? Bu, geçen ay bir seyahat çantasında boa yılanı olan Bartholomew’in TSA röntgeni. Kadın, yılanın duygusal destek amaçlı evcil hayvanı olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı

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08/01/2023 19:28