ABD'de bir kapıyı çalan timsah, ev sahibini ısırdı

ABD'nin Florida eyaletinde evinin ön kapısının çalınması üzerine kapıyı açan bir adam, karşı tarafta kendisini bekleyen yaklaşık 3 metrelik bir timsah tarafından bacağından ısırıldı.

WKMG'nin haberine göre 56 yaşındaki Scot Hollingsworth, Daytona Beach'teki evinin kapısında çarpma sesi duyduğunda televizyon izliyordu.

Hollingsworth, kanala yaptığı açıklamada, "Ayağa fırlayıp kapıya gittim, ışıklara ulaşmaya çalışırken dışarıya adım attım ve kapıdan az biraz çıkmıştım ki (timsah) bacağımı kapıp gerçekten saldırgan bir şekilde sallamaya başladı" dedi.

Sanırım timsahın beni şaşırttığı kadar ben de onu şaşırttım.

Hastaneye kaldırılan Hollingsworth, hayati tehlike arz etmeyen yaraları için tedavi altına alındı.

Kanal, Florida Balıkları ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nun 4 Mart'taki olayı doğruladığını ve sürüngeni yakalayıp uyutmak üzere kapanla hayvanı yakalayacak bir görevli gönderdiklerini söylediğini aktardı.

Komisyon, eyaletin 67 county'sinin (sözcük anlamı kontluk; ABD ve Birleşik Krallık'ta yer alan, Türkiye'de karşılığı olmayan idari birim -ed.n.) tamamında bulunabilen, yaklaşık 1,3 milyon timsaha ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Kurum, yaklaşık 1,2 metre veya daha uzun, topluma veya vahşi yaşama tehdit oluşturan "rahatsız edici" timsahları rutin olarak uyuttuğunu ifade ediyor.

Komisyonun internet sitesinde "Yerleri değiştirilen timsahlar genellikle yakalandıkları yere geri dönmeye çalışır. Yol boyunca topluma ya da diğer timsahlara sorun teşkil edebilirler. Eğer bir timsah başarıyla geri dönerse, onu tekrar yakalamak gerekir ve muhtemelen ikinci seferde bunu yapmak daha zor olur" diye belirtiliyor.

Serbest bırakıldığı bölgede bir sorun oluşmaması için rahatsızlık veren timsahların toplumla karşılaşmayacağı uzak alanlara yerleştirilmesi gerekir.

Bu habere tepkiniz:



20/03/2023 19:14