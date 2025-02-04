ABD'de bir kişi, köpek dövüştürme ve hayvanlara kötü muameleden 475 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de köpek dövüşü yaptırma ve hayvanları istismar suçlarından yargılanan bir kişiye 475 yıl hapis cezası verildi.

NBC News'ün haberine göre, ABD'nin Georgia eyaletindeki mülkünde Kasım 2022'de el konulan 107 köpek dahil çok sayıda hayvana kötü muamelede bulunduğu ve köpek dövüşü yaptırdığı gerekçesiyle yargılanan 57 yaşındaki Vincent Lemark Burrell hakkındaki karar açıklandı.

Köpek dövüştürme ile "saldırganlığı artırmak üzere" kısa zincirlerle kütüklere bağlanmış, yetersiz beslenen ve barınağı olmayan 107 köpeği istismar etmekten suçlu bulunan Burrell, 475 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu cezanın köpek dövüşleriyle ilişkili suçlar kapsamında verilen "en uzun" hapis cezası olduğu belirtilirken Burrell'in, hakkındaki suçlamaları reddettiği kaydedildi.

Burrell'in mülkünden alınan köpekler, halihazırda hayvan kurtarma merkezinde bulunuyor.