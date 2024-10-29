ABD'de bölge savcısı, “yasa dışı çekiliş düzenlediği” gerekçesiyle Elon Musk'a dava açtı

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29/10/2024

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ABD'de bölge savcısı, “yasa dışı çekiliş düzenlediği” gerekçesiyle Elon Musk'a dava açtı

 ABD'de bir savcı, salıncak eyaletlerde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye para ödülü vereceğini belirten Elon Musk'ı "yasa dışı çekiliş düzenlemekle" suçlayarak dava açtı.

CNN'in haberine göre, Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner yaptığı açıklamada, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor." dedi.

Musk'ı kafa karışıklığı yaratabilecek "belirsiz veya yanıltıcı ifadeler" kullanarak tüketiciyi koruma yasalarını da ihlal etmekle suçlayan Krasner, "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle Musk aleyhine dava açtığını belirtti.

Başkanlık seçimlerinden önce konuya ilişkin acil tedbir kararı alınmasını isteyen Krasner'in ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşma 1 Kasım'da görülecek.

ABD Adalet Bakanlığı da Musk tarafından düzenlenen bu etkinliğin federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

- Musk'tan siyasi eylem komitesini destekleyen seçmenlere 1 milyon dolar vaadi

Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Çekilişe katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ile telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyor.

Şimdiye kadar, toplam 9 kişinin para ödülünü kazandığı açıklandı.

29/10/2024 14:28
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TAGS: haber, kıbrıs
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