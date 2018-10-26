ABD'de bombalı paketlerin faili yakalandı...

ABD’de çeşitli kişilere ve kurumlara gönderilen bomba paketleri krizi kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ABD'de çeşitli kişilere ve kuruluşlara gönderilen çok sayıda bombalı paket olayı ile ilişkili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iç terör olarak sınıflandırdığı kriz kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Adalet Bakanlığı sözcüsü Sarah Isgur Flores de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "1 kişinin yakalandığını doğrulayabiliriz" dedi.

Başkan Donald Trump'u eleştiren ve önde gelen Demokrat Parti üyelerine gönderilen paketlerle ilgili olarak Miami'de gözaltına alınan kişinin 56 yaşındaki Cesar Sayor olduğu duyuruldu. Yetkililer bir şüphelinin gözaltına alınmış olmasına rağmen posta sistemi içerisinde daha önceden gönderilmiş paketlerin hala bulunabileceği ve dikkatli olunması için uyarıda bulundu.

Cesar Sayor'un bir nalburdan yeni bombalar hazırlamak için malzeme alınırken yakalandığı ve aracında yapılan aramada da bombalı paket gönderdiği adreslerin işaretlendiği bir harita ele geçirildiği öğrenildi.