ABD'de büyük kaos! Tüm uçuşlar iptal edildi

Pilotlara uyarı veren NOTAM sistemindeki bilgisayar arızası ABD'deki bütün uçuşların durmasına yol açtı, arızanın ne zaman giderileceği henüz bilinmiyor.

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11/01/2023

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ABD'de büyük kaos! Tüm uçuşlar iptal edildi

ABD'de Hava Görevlerine Bildirim Sistemi'nde (NOTAM) meydana gelen arıza nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.

Federal Havacılık Yönetimi (FAA), pilotları uyaran sistemdeki bilgisayar arızasının bütün operasyonların durdurulmasına yol açtığını duyurdu. FAA, NOTAM'daki arızanın bir an önce giderilmesi için çalışıldığını da ekledi.

Arızanın ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

American Airlines, tüm uçuşlarının söz konusu arızadan etkilendiğini açıkladı. United Airlines ise, bütün uçuşlarının ertelendiğini bildirdi.

İptal edilen uçuşlar sonucunda birçok ABD'li ve turist havalimanlarında mahsur kaldı.

İngiliz Daily Mail, sabah saat 07.00'den bu yana 1200 uçak seferinin iptal edildiğini gün içinde bildirmişti.

11/01/2023 15:32
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TAGS: abd, kaos
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